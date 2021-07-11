Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Джон написав:лежит сумма на депо тут такой клерк решил на премию выслужиться и - а докажите происхождение денег.
И дальше что? В худшем случае ты просто забираешь деньги из этого банка и несёшь в другой.
Джон написав:а автоматическое списание штрафов?
Соблюдай ПДД - это раз. Два, даже если у тебя на счету будет ноль это не значит что исполнительная не сможет взять с тебя штраф: у тебя есть автомобиль, квартира, в квартире мебель и техника. Всё это легко описывается и выставляется на продажу для погашения штрафа, а так же усилий исполнительной по описи и выставлению на продажу. Как по мне то в такой ситуации лучше заплатить штраф чем играть в игру "попробуй догони". Вот лично я не готов всю жизнь прятаться от государства из-за 340 гривен - я их заплатит в тот же день и сплю спокойно.
Джон написав:А коммуналка?
Что коммуналка? Ты и на базаре воруешь продукты у селян чтобы получать их на шару? Думаю что нет. Так почему оплачивать коммуналку нельзя?
К слову в случае когда у тебя наложены аресты на счета из-за неоплаченных штрафов или долгов перед банками, провайдерами, прочими поставщиками услуг - ты из-за границы даже 1 евро не сможешь в Украину завести. Ну и что тогда решает заграничный счёт?
А платить тут в Украине зарубежной картой попутно оплачивая невыгодную конвертацию в гривну, попутно оплачивая комиссию за эту конвертацию - выйдет дороже коммуналки и уж точно дороже штрафов от спид-камер.
Джон написав:А насчет ввода денег и финмониторинга.. тут уж каждому решать
В смысле решать? Это норма закона, ты ж не собираешься перекидывать из-за границы по 100 евро в месяц, правильно? Ты кинешь 40000 на покупку новой успех-хаты или на обновление автопарка. А это 100% сумма для финмона в украинском банке. И от владельца счёт не зависит будет финмон или нет - он ничего не решает.
Джон написав:Да и банк в той же Польше аж никак не пострадает в случае очередной нестабильности в Украине
Наконец-то я согласен.
Причины обычному полвареничному иметь счёт за рубежом это
страховка на случай очередного банкопада
страховка от катаклизмов в стране
По моей оценке первое уже маловероятно. Но зато такая причина подходит любому.
Второе сложно прогнозировать из-за наличия постоянной угрозы от России. Но это и не всем нужно так как если не собираешься уезжать за границу то зачем тот счёт к которому наверняка не будет доступа с территории ХНР, КНР, ОНР и прочих *НР.
Так что я хоть и имею счета в двух странах, но в общем считаю что на данный момент это слегка избыточно и не соответствует текущей ситуации. Хотя конечно это не повод закрывать счёт если он уже есть - ситуация меняется быстро, а счёт открыть зарубежом это не в моно или изи открыть карту.
vitaliy_berdinskikh написав:В худшем случае ты просто забираешь деньги из этого банка и несёшь в другой.
Ты думаешь вот так и отдадут? Сомневаюсь..
vitaliy_berdinskikh написав:Два, даже если у тебя на счету будет ноль это не значит что исполнительная не сможет взять с тебя штраф: у тебя есть автомобиль,
Ты хер с пальцем не путай.. речь то идет про автоматическое списание .. а не конфискацию в счет долга имущества..Я так понял что тебе лупят штраф про который ты даже можешь быть не в курсе, а потом опс и счет заблокирован..
vitaliy_berdinskikh написав:Ты и на базаре воруешь продукты у селян чтобы получать их на шару? Думаю что нет.
Воровать у селян.. пипец у тебя фантазия...я до такого додуматься не мог).. Насчет коммуналки.. тут вопрос спорный кто у кого еще ворует и насколько тариф обоснован.. но речь не про это.. коммуналка как и твоя идея про воровство на базаре частности.. сама суть того, что кто то может списать с моего счета АВТОМАТИЧЕСКИ без РЕШЕНИЯ суда где доказано что я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО что то должен как то напрягает.. те же щтрафы нарушения ПДД у меня лично был случай когда я через суд оспорил решение его признали неправомочным.. так что твое "ненарушай" можно на мусорку выкинуть... нарушил не я а инспектор полномочия.. НО теперь в такой ситуации мне что блокируют счет спишут сумму а потом я когда суд отменит штраф и решение что буду делать? Сомневаюсь что списанную неправомерно сумму мне так и автоматически в кратчайшие сроки вернут на счет?.. Или госконторы и коммунальщики "анисвятые" и не ошибаются? Почему на этом празднике жизни для чинуш я не вижу ЛИЧНОЙ ответственности клерка из за действий которого я могу незаконно пострадать?
vitaliy_berdinskikh написав:Так что я хоть и имею счета в двух странах, но в общем считаю что на данный момент это слегка избыточно и не соответствует текущей ситуации.
Я и не говорю что это предмет "первой" необходимости).. но вот необходимость все же становиться ... необходимее).. Автоматическое списание это только начало процесса залезания в наши кошельки государства.на этом оно не остановиться... и мне лично это не нужно. Почему ко мне можно залезть в карман и списать деньги, а вот теплоэнерго когда зимой батарея еле теплая я не могу выписать штраф за ненадлежащее оказание услуг и списать с ИХ счета АВТОМАТИЧЕСКИ деньги? А они потому пускай бегают и доказывают что это неправомочно? Действовать должно в обе стороны..
Джон написав:Ты думаешь вот так и отдадут? Сомневаюсь..
На основании чего сомневаешься? Я читал закон о финмоне и знаю что худшее что может ждать клиента банка - прекращение отношений и выдача денег в кассе или перевод на счёт другого банка. Потому и говорю то что говорю.
Джон написав:Я так понял что тебе лупят штраф про который ты даже можешь быть не в курсе, а потом опс и счет заблокирован..
Ну я ж написал: ок, нет у тебя денег на счету на погашение или вообще счёта нет. Исполнительная приходит к тебе домой и описывает Березку-212, ланос и газовую плиту Газоаппарат. Потом выставляет это всё на продажу и за счёт этого гасит штраф. Чтобы купить новый телек Киви и новую газовую плиту Горенья всё равно придётся трогать деньги с зарубежного счёта, причем это выльется в сумму большую чем был штраф. Да и покупка евробляхи это тоже расходы. Так от чего спас зарубежный счёт?
Джон написав:Я и не говорю что это предмет "первой" необходимости).. но вот необходимость все же становиться ... необходимее)
vitaliy_berdinskikh написав:На основании чего сомневаешься? Я читал закон о финмоне и знаю что худшее что может ждать клиента банка - прекращение отношений и выдача денег в кассе или перевод на счёт другого банка. Потому и говорю то что говорю.
посмотрим закон сам понимаешь это одно а наши реалии другое..
vitaliy_berdinskikh написав:Ну я ж написал: ок, нет у тебя денег на счету на погашение или вообще счёта нет. Исполнительная приходит к тебе домой и описывает
Не спорю.. платить надо НО исполнитель то придет не "автоматически") то есть у человека есть время разораться. Желающих клепать штрафы "автоматически" у нас найдется много ..при этом я за то, что тот клерк что выписал штраф нес за него ЛИЧНУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ ответственность... а то у нас как .. наклепаю штрафов я молодец вон как работаю.. а вы там разбирайтесь..Я года полтора тому лично видел в нашей газконторе образец идиотизма.. старый дедуля, куча долгов.. по счетчику у деда за лето НОЛЬ кубов...он не пользуется газом, старик экономит частный сектор свои дровишки.. нет денег видно..НО откуда штраф? Эта мадам в конторе ему говорит - а вы нам показники не подавали мы вам по нормативам средним кубы и насчитали... ВСЕ ФИНИШ старик реально помрет от голода раньше чем докажет что он газ то не брал если вообще сможет что то доказать ибо года не те бегать а ради чего? Говорит ему ..вы через смартфон можете отправить то данные старому деду.. смартфон епт.. ..Дед говорит - вы же весной сами счетчик ополомбировали и кран перекрыли, нафига подавать то те же самые данные каждый месяц? А ей пифиг..И таких людей тысячи... И вот тогда дед реально попал на деньги за газ который он не использовал..ну там потом в той истории деду пообещали что те кубы ему на зиму впишут пусть помаленьку оплачивает сколько может, а зимой ему кран распломбируют..но то по старому а теперь то так не будет..
vitaliy_berdinskikh написав:На основании чего сомневаешься? Я читал закон о финмоне и знаю что худшее что может ждать клиента банка - прекращение отношений и выдача денег в кассе или перевод на счёт другого банка. Потому и говорю то что говорю.
посмотрим закон сам понимаешь это одно а наши реалии другое..
vitaliy_berdinskikh написав:Ну я ж написал: ок, нет у тебя денег на счету на погашение или вообще счёта нет. Исполнительная приходит к тебе домой и описывает
Не спорю.. платить надо НО исполнитель то придет не "автоматически") то есть у человека есть время разораться. Желающих клепать штрафы "автоматически" у нас найдется много ..при этом я за то, что тот клерк что выписал штраф нес за него ЛИЧНУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ ответственность... а то у нас как .. наклепаю штрафов я молодец вон как работаю.. а вы там разбирайтесь..Я года полтора тому лично видел в нашей газконторе образец идиотизма.. старый дедуля, куча долгов.. по счетчику у деда за лето НОЛЬ кубов...он не пользуется газом, старик экономит частный сектор свои дровишки.. нет денег видно..НО откуда штраф? Эта мадам в конторе ему говорит - а вы нам показники не подавали мы вам по нормативам средним кубы и насчитали... ВСЕ ФИНИШ старик реально помрет от голода раньше чем докажет что он газ то не брал если вообще сможет что то доказать ибо года не те бегать а ради чего? Говорит ему ..вы через смартфон можете отправить то данные старому деду.. смартфон епт.. ..Дед говорит - вы же весной сами счетчик ополомбировали и кран перекрыли, нафига подавать то те же самые данные каждый месяц? А ей пифиг..И таких людей тысячи... И вот тогда дед реально попал на деньги за газ который он не использовал..ну там потом в той истории деду пообещали что те кубы ему на зиму впишут пусть помаленьку оплачивает сколько может, а зимой ему кран распломбируют..но то по старому а теперь то так не будет..
Вот всеравно проблемы не понимаю. Вот этот дед -- это как раз тот случай, про который я с самого начала говорил -- и тогда меня в утрировании обвиняли... Вот этому деду -- ему точно счет в зарубежном банке нужен (про офшорку я даже не вспоминаю...) -- при этом за счет еще деньги "за обслуживание" платить придется... А вопрос от том, что дед -- ССЗБ: вполне мог раз в пол-года передавать куб потребления -- я даже поднимать не хочу...
При всем при этом: со следующей же пенсии -- даже при наличии "забугорного" счета -- у деда часть долга спишут.
Джон написав:... а вот теплоэнерго когда зимой батарея еле теплая я не могу выписать штраф за ненадлежащее оказание услуг и списать с ИХ счета АВТОМАТИЧЕСКИ деньги? А они потому пускай бегают и доказывают что это неправомочно? Действовать должно в обе стороны..
Правильная мысль. Должно действовать зеркально. Населению тоже должны дать возможность без суда переводить деньги со счетов коммунальных служб на личные счета. Ну, и, конечно же, штрафовать полицейских за неправомерные действия, с автоматическим переводом денег с их зарплаты на свою карту. Разрешить им обжаловать такой перевод в течение 10 дней, но уже через суд
А если серьёзно. Нужно сделать кнопку в дие - оспорить и согласиться. Если нажал оспорить, то пусть проходят полную процедуру через суд, если согласился, выбираешь с какого счета отдать деньги
Востаннє редагувалось safonovstanislav в П'ят 16 лип, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Вот этому деду -- ему точно счет в зарубежном банке нужен
Представляю себе эту картину: выехал дед раз в жизни из села - и сразу в Польшу открывать в Пекао счёт И каждый месяц платить девять злотых (грубо полтинник) за то что у деда есть красивая карточка с цветами. А если не дай бог дед решит перевести 3000 злотых сюда в Украину чтобы похоронить бабку - придётся ещё минут двадцать пообщаться с финмоном Пекао на тему того что он осознанно делает эту операцию.
vitaliy_berdinskikh написав:выехал дед раз в жизни из села - и сразу в Польшу открывать в Пекао счёт
ну да почему не поюродствовать над стариком... себя наверно крутым таким почувствовали..
safonovstanislav написав:А если серьёзно. Нужно сделать кнопку в дие - оспорить и согласиться. Если нажал оспорить, то пусть проходят полную процедуру через суд, если согласился, выбираешь с какого счета отдать деньги
Ну да что то типа такого... никто не должен кроме суда вот так просто выписать штраф и на его основе снять деньги с чужого счета...факт задолжности должны признать или обе стороны или решить суд. Но никак не одна сторона по своему желания выписывать все что ей от удара мочи в голову захочется - штрафовать другую. И должна быть двухсторонняя ответственность. Кроме того должна быть ограниченна сумма такого списания..вот до столько то можно а выше только через суд. Мне вон зимой в супермаркете практикантка на кассе покупал головку чеснока.. нуликом ошиблась.. смотрю с карты не 9 грн а 90 списало. Ну ничего деньги вернули но так как по банку а не кеш то ждал пару дней.. так это сраная чесночина копеечная сумма и обе стороны пришли к согласию.. а если вместо 1000 грн бухгалтер ошибется нулями и впишет 100 000 грн? В суде выясниться а так офигеет сразу.. причем бухгалтер и руководитель что вам подложат такую гадость НИКАКОЙ ответственности не понесут. А случаи с вирусом Петя кто помнит проблема в податковую сдать отчеты и декпарации была..а списания со счетов Привата несанкционированные.. где гарантии что с автоматическим списанием такого не будет? Нде гарантия что выгоняемый с полиции сотрудник напрощаение не устроит пару тройке тысяч водителей "списание штрафов" в особо крупных размерах от фонаря выписанных типа "дембельского аккорда"?
Востаннє редагувалось Джон в П'ят 16 лип, 2021 19:55, всього редагувалось 1 раз.