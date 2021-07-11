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Регулятор знайшов у фінансових
операціях українців...

Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:54

Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

Ну так простирнуть их в стиралке. И будут чистые.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:20

Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

Кстати кто в курсе.. вот это автоматическое блокирование средств на счетах в БАНКАХ.. имеет отношение к счетам в КРЕДИТНЫХ СОЮЗАХ? То есть заблокировать депозит в кредитной спилке за штраф могут или нет?
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:07

Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

  Джон написав:То есть заблокировать депозит в кредитной спилке за штраф могут или нет?

Нет, поскольку это уже не собственные деньги должника, это деньги которые он одолжил кредитному союзу и кредитный союз использует их на своё усмотрение.

Причем в отличии от каких-нибудь акций которые всё же можно арестовать, тут деньги не выделены явно и не имеют каких-то уникальных признаков которые позволяют их арестовать.
vitaliy_berdinskikh
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