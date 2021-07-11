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Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:54
Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
Ну так простирнуть их в стиралке. И будут чистые.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:20
Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
Кстати кто в курсе.. вот это автоматическое блокирование средств на счетах в БАНКАХ.. имеет отношение к счетам в КРЕДИТНЫХ СОЮЗАХ? То есть заблокировать депозит в кредитной спилке за штраф могут или нет?
Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:07
Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
Нет, поскольку это уже не собственные деньги должника, это деньги которые он одолжил кредитному союзу и кредитный союз использует их на своё усмотрение.
Причем в отличии от каких-нибудь акций которые всё же можно арестовать, тут деньги не выделены явно и не имеют каких-то уникальных признаков которые позволяют их арестовать.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:25
Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
В принципе да кредитный союз не ложит деньги на открытый лично для вас счет с IBAN.. если кредитный союз состоит в фонде гарантирования вкладов.. то вообще хорошо.
PS А насчет счета в иностранном банке... назовите критерии для нашего банка по которым он может сказать - вот минимальная сумма к которой мы можем докопаться с подтверждениями.. а меньше нет? Банки ЕС это 15000 евро.. у нас и пара тыс гривен может быть.. А список документов которые наш банк захочет для разблокировки счета?
В ЕС банки имеют четкий список... а у нас все отдано на откуп банка и зависит от его фантазии.. может быть вплоть до платежки за свет и заповита на огород от бабушки..комиссии по СВИФТ переводу меньше.. это так я на вскидку привел...
Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:58
Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
Оборзевшая газконтора должна была просто выслать контроллера на место счетчика, после чего дед написать заяву на перерасчет долга - ничего ему и не положено платить если показатели не сдвинулись.
А так по теме - это да, впаять штрафы и долги под автоматическую блокировку(списание?) у нас могут, ради "плана". Поэтому за монетками в банке теперь нужно более пристальное внимание.
Судя по всему, имея нарисованные по ихним "европейским образцам и правилам" долги за коммуналь 70 - 80 млрд с большими перспективами дальше расти, они будут пытаться их снижать именно такими способами. А понять то, что в наших реалиях эти коммунальные цены не соответствуют местной реальности и адекватности (а также зарплатам) и многие действительно не могут их оплачивать вовремя в полном объеме, провластные ребята не способны осилить. Им нужно "пополнять бюджет" и чтоб как можно бОльшие потоки денег проходили через бюджет.
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