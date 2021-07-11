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Регулятор знайшов у фінансових
операціях українців...

Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:54

Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

Ну так простирнуть их в стиралке. И будут чистые.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:20

Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

Кстати кто в курсе.. вот это автоматическое блокирование средств на счетах в БАНКАХ.. имеет отношение к счетам в КРЕДИТНЫХ СОЮЗАХ? То есть заблокировать депозит в кредитной спилке за штраф могут или нет?
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:07

Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

  Джон написав:То есть заблокировать депозит в кредитной спилке за штраф могут или нет?

Нет, поскольку это уже не собственные деньги должника, это деньги которые он одолжил кредитному союзу и кредитный союз использует их на своё усмотрение.

Причем в отличии от каких-нибудь акций которые всё же можно арестовать, тут деньги не выделены явно и не имеют каких-то уникальных признаков которые позволяют их арестовать.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:25

Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

  vitaliy_berdinskikh написав:Нет, поскольку это уже не собственные деньги должника, это деньги которые он одолжил кредитному союзу и кредитный союз использует их на своё усмотрение.
В принципе да кредитный союз не ложит деньги на открытый лично для вас счет с IBAN.. если кредитный союз состоит в фонде гарантирования вкладов.. то вообще хорошо.
PS А насчет счета в иностранном банке... назовите критерии для нашего банка по которым он может сказать - вот минимальная сумма к которой мы можем докопаться с подтверждениями.. а меньше нет? Банки ЕС это 15000 евро.. у нас и пара тыс гривен может быть.. А список документов которые наш банк захочет для разблокировки счета?
В ЕС банки имеют четкий список... а у нас все отдано на откуп банка и зависит от его фантазии.. может быть вплоть до платежки за свет и заповита на огород от бабушки..комиссии по СВИФТ переводу меньше.. это так я на вскидку привел...
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:58

Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

  Джон написав:Я года полтора тому лично видел в нашей газконторе образец идиотизма.. старый дедуля, куча долгов.. по счетчику у деда за лето НОЛЬ кубов...он не пользуется газом, старик экономит частный сектор свои дровишки.. нет денег видно..НО откуда штраф? Эта мадам в конторе ему говорит - а вы нам показники не подавали мы вам по нормативам средним кубы и насчитали... ВСЕ ФИНИШ старик реально помрет от голода раньше чем докажет что он газ то не брал если вообще сможет что то доказать ибо года не те бегать а ради чего? Говорит ему ..вы через смартфон можете отправить то данные старому деду.. смартфон епт.. ..Дед говорит - вы же весной сами счетчик ополомбировали и кран перекрыли, нафига подавать то те же самые данные каждый месяц? А ей пифиг..И таких людей тысячи...
И вот тогда дед реально попал на деньги за газ который он не использовал..ну там потом в той истории деду пообещали что те кубы ему на зиму впишут пусть помаленьку оплачивает сколько может, а зимой ему кран распломбируют..но то по старому а теперь то так не будет..


Оборзевшая газконтора должна была просто выслать контроллера на место счетчика, после чего дед написать заяву на перерасчет долга - ничего ему и не положено платить если показатели не сдвинулись.

А так по теме - это да, впаять штрафы и долги под автоматическую блокировку(списание?) у нас могут, ради "плана". Поэтому за монетками в банке теперь нужно более пристальное внимание.

Судя по всему, имея нарисованные по ихним "европейским образцам и правилам" долги за коммуналь 70 - 80 млрд с большими перспективами дальше расти, они будут пытаться их снижать именно такими способами. :? А понять то, что в наших реалиях эти коммунальные цены не соответствуют местной реальности и адекватности (а также зарплатам) и многие действительно не могут их оплачивать вовремя в полном объеме, провластные ребята не способны осилить. Им нужно "пополнять бюджет" и чтоб как можно бОльшие потоки денег проходили через бюджет. :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 13:56

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Джон написав:лежит сумма на депо тут такой клерк решил на премию выслужиться и - а докажите происхождение денег.

И дальше что?
В худшем случае ты просто забираешь деньги из этого банка и несёшь в другой.

инфа 100% ?
а если чел через несколько лет после лежания денег делает потом перевод на счет другого чела (в другом банке) за квартиру например и перевод (выборочно) попадает под проверку/блокировку на уровне гос.финмона (не внутрибанковского) - то что тогда, какие бумажки им нести и чем доказывать что ты не верблюд ?
Alex2007
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