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Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:54
Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
Ну так простирнуть их в стиралке. И будут чистые.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:20
Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
Кстати кто в курсе.. вот это автоматическое блокирование средств на счетах в БАНКАХ.. имеет отношение к счетам в КРЕДИТНЫХ СОЮЗАХ? То есть заблокировать депозит в кредитной спилке за штраф могут или нет?
Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:07
Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
Нет, поскольку это уже не собственные деньги должника, это деньги которые он одолжил кредитному союзу и кредитный союз использует их на своё усмотрение.
Причем в отличии от каких-нибудь акций которые всё же можно арестовать, тут деньги не выделены явно и не имеют каких-то уникальных признаков которые позволяют их арестовать.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:25
Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
В принципе да кредитный союз не ложит деньги на открытый лично для вас счет с IBAN.. если кредитный союз состоит в фонде гарантирования вкладов.. то вообще хорошо.
PS А насчет счета в иностранном банке... назовите критерии для нашего банка по которым он может сказать - вот минимальная сумма к которой мы можем докопаться с подтверждениями.. а меньше нет? Банки ЕС это 15000 евро.. у нас и пара тыс гривен может быть.. А список документов которые наш банк захочет для разблокировки счета?
В ЕС банки имеют четкий список... а у нас все отдано на откуп банка и зависит от его фантазии.. может быть вплоть до платежки за свет и заповита на огород от бабушки..комиссии по СВИФТ переводу меньше.. это так я на вскидку привел...
Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:58
Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
Оборзевшая газконтора должна была просто выслать контроллера на место счетчика, после чего дед написать заяву на перерасчет долга - ничего ему и не положено платить если показатели не сдвинулись.
А так по теме - это да, впаять штрафы и долги под автоматическую блокировку(списание?) у нас могут, ради "плана". Поэтому за монетками в банке теперь нужно более пристальное внимание.
Судя по всему, имея нарисованные по ихним "европейским образцам и правилам" долги за коммуналь 70 - 80 млрд с большими перспективами дальше расти, они будут пытаться их снижать именно такими способами. А понять то, что в наших реалиях эти коммунальные цены не соответствуют местной реальности и адекватности (а также зарплатам) и многие действительно не могут их оплачивать вовремя в полном объеме, провластные ребята не способны осилить. Им нужно "пополнять бюджет" и чтоб как можно бОльшие потоки денег проходили через бюджет.
Додано: Суб 17 лип, 2021 13:56
инфа 100% ?
а если чел через несколько лет после лежания денег делает потом перевод на счет другого чела (в другом банке) за квартиру например и перевод (выборочно) попадает под проверку/блокировку на уровне гос.финмона (не внутрибанковского) - то что тогда, какие бумажки им нести и чем доказывать что ты не верблюд ?
Додано: Суб 17 лип, 2021 15:05
Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
Советую хоть раз в жизни прочитать закон, нормы которого обсуждаешь.
Тем более что этой теме по факту больше года. И единственное что за год поменялось: тема зрады и фейков плавно перепрыгнула с брехни "мы не сможем перевести больше 5000 гривен" на другую брехню "банки заберут наши деньги".
И чем это отличается от внутрибанковского кроме того что рассмотрением занимается финмон НБУ? Ответ на этот вопрос лучше делать после того как последуешь моему совету выше. Мазохисткие фантазии не связанные с темой закона мне не интересны, я сыт по горло аналогичным из тем про налоговую амнистию.
Додано: Суб 17 лип, 2021 15:47
Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
Я бы поставил вопрос в плоскость адекватности цен и выбора поставщика.....У меня приходило 7 грн/метр, потом 9 теперь 12 ..на вопрос в ЖЕК - а почему так ведь вы нихрена не делали как 5 и 10 лет тому так и сейчас и делать ничего по дому не собираетесь слышу бредоответы типа - доллар подорожал, цены на бензин и прочее.. кошторис расчета цен это тайна за семью печатями.. Все что работает это вывоз мусора и уборщица на минималку.. Позвонить в компанию по вывозу мусора узнать тариф и посчитать норму мусорных контейнеров на количество жильцов не проблема + минималка с уборщице.. с учетом 10% на кормежку ЖЕКА тариф должен быть не более 4 грн.. остальное тупо воровство.. под 300%, фактически нам рассказывают сказки про - как дорого в европах потом лупят тарифы в десятки раз превышающие реальные затраты, а а что бы грабить было удобнее то придумали автоматическое списание. То же и ЦО.. где в открытом доступе потери на транспортировку теплоносителя, КПД кочегарки, стоимость по которой закупили газ? Где есть аудиторская контора которая за ДЕНЬГИ может проверить и посчитать обоснованность тарифа на ЦО или холодную воду например? А тот бред что в ЕС дороже.. запоминайте просто фамилии и когда будут выборы просто не голосовать за них.. Потому что дороже ТАМ никак не основание поднять цены тут... Дороже и что? А машины дешевле та почему не отменим растаможку? То что слуги олигархов попринимали про автоматическое списание это просто узаконенные рекет в угоду монополистов и олигархов.
Додано: Суб 17 лип, 2021 15:52
Джон
так поменяй ЖЭК на другой, благо в нашей стране это уже не проблема как в СССР.
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