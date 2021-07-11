Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

Джон написав:

вот тогда дед реально попал на деньги за газ который он не использовал

Я года полтора тому лично видел в нашей газконторе образец идиотизма.. старый дедуля, куча долгов.. по счетчику у деда за лето НОЛЬ кубов...он не пользуется газом, старик экономит частный сектор свои дровишки.. нет денег видно..НО откуда штраф? Эта мадам в конторе ему говорит - а вы нам показники не подавали мы вам по нормативам средним кубы и насчитали... ВСЕ ФИНИШ старик реально помрет от голода раньше чем докажет что он газ то не брал если вообще сможет что то доказать ибо года не те бегать а ради чего? Говорит ему ..вы через смартфон можете отправить то данные старому деду.. смартфон епт.. ..Дед говорит - вы же весной сами счетчик ополомбировали и кран перекрыли, нафига подавать то те же самые данные каждый месяц? А ей пифиг..И таких людей тысячи.....ну там потом в той истории деду пообещали что те кубы ему на зиму впишут пусть помаленьку оплачивает сколько может, а зимой ему кран распломбируют..но то по старому а теперь то так не будет..