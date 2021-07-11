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Регулятор знайшов у фінансових
операціях українців...

Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:16

  vitaliy_berdinskikh написав:так поменяй ЖЭК на другой, благо в нашей стране это уже не проблема


Шило на мыло менять? Это практически везде происходит, где-то на одном больше накручивают, где-то на другом. Бороться с этим нереально. Это уже стало нормой.

Проблема не в жэках, проблема в тех кто за ними стоит. Вы рассматриваете это как локальные местечковые проблемы, а это все одна глобальная проблема системно и централизованно управляемая.

Монополия всегда ведет к разрухе и упадку, потому что для монополии нет смысла развиваться и чтото улучшать. Зачем, ведь и так деньги капают, а захочется больше денег - можно цену поднять, не повышая качество и ничего не вкладывая. Конкурентов ведь всеравно нет, никуда не денутся - будут платить.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:48

Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

  Цитрин написав:Монополия всегда ведет к разрухе и упадку, потому что для монополии нет смысла развиваться и чтото улучшать. Зачем, ведь и так деньги капают, а захочется больше денег - можно цену поднять

Вы абсолютно правы...и все эти законы про списания автоматические .. и прочее принимаются только и исключительно в интересах одной стороны - монополий и олигархов что стоят за ними. Вы хоть один закон знаете который бы упростил наказание и увеличил ответственность за неправомерное начисление коммуналки, особенно за не предоставленную услугу или незаконно выписанный штраф?
вот простой пример ->Ferrexpo запустила СЭС без "зеленого" тарифа на 5 МВт на ПГОКе...и им это ВЫГОДНО.. так как планируют достроить еще от 250 до 1000 МВт... Понимаете суть.. СЭС БЕЗ ЗЕЛЕНОГО ТАРИФА.. как видим уже выгодна... тогда вопрос а за что нам платить Зеленый Тариф? СЭС и без него окупается а он это чистый профит офшорным барыгам в карман.. а где брать деньги на оплату Зеленого Тарифа офшорным инвесторам? Правильно поднять тариф нв э/энергию вам и мне.. а если мы не хотим кормить офшорное ворье? Тут Слуги Олигархов нам придумали автоматическое списание... купил "зеленый килловат" = пополнил счет офшорнику. Почему у Ferrexpo СЭС работает и окупается без Зеленого Тарифа а у офшорников нет? Солнце светит ярче? А может нет отмывания бабок через зеленый тариф и офшорки?
Джон
 
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