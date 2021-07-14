У четвер, 15 липня, Верховна Рада звільнила з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Дивися повний текст Рада відправила Авакова у відставку: посада вакантна вперше за сім років.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лип, 2021 10:29
Рада відправила Авакова у відставку: посада вакантна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада відправила Авакова у відставку: посада вакантна вперше за сім років.
Додано: Чет 15 лип, 2021 10:29
Невже Небо зглянулося… проте, там стільки накрадено, що вже пора вивозити…
Додано: Чет 15 лип, 2021 11:01
Re: Рада відправила Авакова у відставку: посада вакантна...
Как же так, ещё вчера это был ценный кадр которого нельзя менять.
Додано: Чет 15 лип, 2021 11:06
Товарищ оказался в нужный момент в нужном месте, был подхвачен революционной волной, а теперь пора отдыхать и тратить нажитое непосильным трудом
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 15 лип, 2021 11:07, всього редагувалось 1 раз.
|