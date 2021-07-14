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Рада відправила Авакова у
відставку: посада вакантна...

Рада відправила Авакова у відставку: посада вакантна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:29

Рада відправила Авакова у відставку: посада вакантна...

Пропонуємо до обговорення:
У четвер, 15 липня, Верховна Рада звільнила з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Дивися повний текст Рада відправила Авакова у відставку: посада вакантна вперше за сім років.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:29

Невже Небо зглянулося… проте, там стільки накрадено, що вже пора вивозити…
dep777
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:01

Re: Рада відправила Авакова у відставку: посада вакантна...

Как же так, ещё вчера это был ценный кадр которого нельзя менять.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:06

Товарищ оказался в нужный момент в нужном месте, был подхвачен революционной волной, а теперь пора отдыхать и тратить нажитое непосильным трудом :)
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 15 лип, 2021 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:07

Может в мэры пойдет ...в Харьков?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:48

  sergikkc007 написав:Может в мэры пойдет ...в Харьков?

vitaliy_berdinskikh
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Еще бы Гетманцева на ноль помножить...
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