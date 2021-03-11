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Скільки заробляють бухгалтери
в Україні (інфографіка)

Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:49

Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Напередодні Дня Бухгалтера, аналітики кадрового порталу підготували огляд ринку праці в цій категорії.

Дивися повний текст Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:49

..так и есть.. еще бы уточнили : КАК мона прожить на эти гроши??..с ежедневным подорожанием ВСЕГО!!??... 25 лет стажа - в трубу.. валим ОТСЮДА!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:07

Ну наконец-то на финансовом форуме начали давать обзоры по зарплатам "не-айтишников" и "не-разнорабочих".
Gastarbaiter
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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