Напередодні Дня Бухгалтера, аналітики кадрового порталу підготували огляд ринку праці в цій категорії.
Дивися повний текст Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 10:49
Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка).
Додано: Чет 15 лип, 2021 10:49
..так и есть.. еще бы уточнили : КАК мона прожить на эти гроши??..с ежедневным подорожанием ВСЕГО!!??... 25 лет стажа - в трубу.. валим ОТСЮДА!!
Додано: Чет 15 лип, 2021 11:07
Ну наконец-то на финансовом форуме начали давать обзоры по зарплатам "не-айтишников" и "не-разнорабочих".
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