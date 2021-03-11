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Скільки заробляють бухгалтери
в Україні (інфографіка)

Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:49

Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Напередодні Дня Бухгалтера, аналітики кадрового порталу підготували огляд ринку праці в цій категорії.

Дивися повний текст Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:49

..так и есть.. еще бы уточнили : КАК мона прожить на эти гроши??..с ежедневным подорожанием ВСЕГО!!??... 25 лет стажа - в трубу.. валим ОТСЮДА!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:07

Ну наконец-то на финансовом форуме начали давать обзоры по зарплатам "не-айтишников" и "не-разнорабочих".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:12

Re: Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка)

А де коменти місцевих бухгалтерів?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:11

  Gastarbaiter написав:Ну наконец-то на финансовом форуме начали давать обзоры по зарплатам "не-айтишников" и "не-разнорабочих".

А что тут особенно обозревать? "Средний конкурс в категории составляет 4.5 человека на одно рабочее место" - бухгалтеров в стране в разы больше, чем нужно.

"Средняя заработная плата специалиста ... составляет около 14 тыс. грн" - стоимость отдать одного ребёнка в коммерческий детский садик в Одессе. Причём, в садик нужно все 14 тыщ отдать, а с этой зряплаты, небось (почему-то не указано, хотя на финансовом сайте могли бы и уточнить), ещё налоги вычтут. В общем, больше волонтёрская деятельность, чем работа. Остальное в обзоре уже несущественные детали.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:38

Якщо порахувати середню зарплату по інфографіці то виходить приблизно 16500-17000. Хоча сказано що середня 14000.
Але місцеві "бухгалтери" цього порахувати не вміють, кваліфікація не позволяє. Головне вміють заявити що 14000 то мало. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:03

  andrijk777 написав:Якщо порахувати середню зарплату по інфографіці то виходить приблизно 16500-17000. Хоча сказано що середня 14000.
Але місцеві "бухгалтери" цього порахувати не вміють, кваліфікація не позволяє. Головне вміють заявити що 14000 то мало. :D

Ну я тоже с такой точностью из таких размытых данных не выведу. Не знаю о какой инфографике сейчас речь, но на "Рівень заробітних плат" исходник очень туманный. По "бажана ЗП", даже если допустить, что такую и платят, если взять по всем категориям по нижней планке и даже оптимистично засунуть 5% "до 7300" в категорию 7300, калькулятор говорит:
7300×,40 + 14600×,41 + 21900×,09 + 29200×,05 + 36500×,05 = 14162
что вполне согласуется с озвученными 14 тысячами. Ну а тем, кто их может в 17 тыщ ЗП превращать, может платят и побольше.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:48

  maestro71 написав:..так и есть.. еще бы уточнили : КАК мона прожить на эти гроши??..с ежедневным подорожанием ВСЕГО!!??... 25 лет стажа - в трубу.. валим ОТСЮДА!!

если после 25 лет стажа Вы до сих пор на позиции бухгалтера, то извините вопросы к Вам

и да, бухгалтер вымирающая профессия...
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 15 лип, 2021 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:50

  moveton написав:
  Gastarbaiter написав:Ну наконец-то на финансовом форуме начали давать обзоры по зарплатам "не-айтишников" и "не-разнорабочих".

А что тут особенно обозревать? "Средний конкурс в категории составляет 4.5 человека на одно рабочее место" - бухгалтеров в стране в разы больше, чем нужно.

"Средняя заработная плата специалиста ... составляет около 14 тыс. грн" - стоимость отдать одного ребёнка в коммерческий детский садик в Одессе. Причём, в садик нужно все 14 тыщ отдать, а с этой зряплаты, небось (почему-то не указано, хотя на финансовом сайте могли бы и уточнить), ещё налоги вычтут. В общем, больше волонтёрская деятельность, чем работа. Остальное в обзоре уже несущественные детали.

коммерческий детский садик за 14 т грн/мес - это для обеспеченных людей... все остальное несущественно
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:51

  moveton написав:7300×,40 + 14600×,41 + 21900×,09 + 29200×,05 + 36500×,05 = 14162

Тобто ви категорію "7300-14600" прирівняли до 7300
категорію "14600-21900" прирівняли до 14600
категорію "21900-29200" прирівняли до 21900
і т.д.
Ви точно бухгалтер, правда український. Берете ті цифри які потрібні вам. :D :D :D Але українському бухгалтеру - українська зарплата, все чесно. :mrgreen:
andrijk777
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