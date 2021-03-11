Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка)
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Shaman написав:коммерческий детский садик за 14 т грн/мес - это для обеспеченных людей... все остальное несущественно
Тут стоит уточнить, что мне это число пришло на ум потому, что в местных новостях вчера с фанфарами извещали о большой перемоге: заброшенный советский детский садик переоборудовали в работающий коммерческий, а не снесли и на этом месте построили новый ЖК, как с кучей других садиков. Там же и цена содержания ребёнка в этом садике приводилась. Поэтому можно сказать, что он для обеспеченных людей, но госкурс все 30 лет существования Украины такой, что для остальных людей садики - это пережиток коммунистического СССР и от них нужно избавляться. Поэтому из настоящего обзора я могу сделать вывод, что садики не для бухгалтеров. Нечего им размножаться.
moveton написав:А что тут особенно обозревать? "Средний конкурс в категории составляет 4.5 человека на одно рабочее место" - бухгалтеров в стране в разы больше, чем нужно.
Shaman написав:и да, бухгалтер вымирающая профессия...
4,5 человека на 1 место и вымирают вбивальщики документов в систему. Те, кого в английском называют "bookkeeper" - "счетовод, учетчик". Настоящий бухгалтер ("accountant") - это несколько посложнее задачи, и такие люди ценятся на рынке. И да, еще не придумали учетную систему, способную заменить человеческий мозг в сложных бухгалтерских задачах.