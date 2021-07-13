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З'єднає Святошин і Дарницю: в Києві хочуть побудувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лип, 2021 11:03
Пропонуємо до обговорення:
Голова української транспортної корпорації з державного будівництва "Укртрансбуд" Віктор Блонський запропонував побудувати в Києві двоярусну автомобільну естакаду.
Дивися повний текст З'єднає Святошин і Дарницю: в Києві хочуть побудувати естакаду з платним проїздом
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Додано: Чет 15 лип, 2021 11:03
Лет 5 будут думать над тем что уже надо было сделать 2 жизни назад... Потом ещё 20 делать...
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