Нардепи проголосували за зниження податків для грального бізнесу у першому читанні.
Дивися повний текст Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада ухвалила законопроєкт за основу.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 14:12
Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада ухвалила законопроєкт за основу.
Додано: Чет 15 лип, 2021 14:12
..с чего вдруг такая щедрость?? где тут про "национального виробника", кого решили "поддержать??.."
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