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Для казино і букмекерів планують
знизити податки — Рада...

Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 14:12

Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада...

Пропонуємо до обговорення:
Нардепи проголосували за зниження податків для грального бізнесу у першому читанні.

Дивися повний текст Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада ухвалила законопроєкт за основу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 14:12

..с чего вдруг такая щедрость?? где тут про "национального виробника", кого решили "поддержать??.."
maestro71
 
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