Нардепи проголосували за зниження податків для грального бізнесу у першому читанні.
Дивися повний текст Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада ухвалила законопроєкт за основу.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 14:12
Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада ухвалила законопроєкт за основу.
Додано: Чет 15 лип, 2021 14:12
..с чего вдруг такая щедрость?? где тут про "национального виробника", кого решили "поддержать??.."
Додано: Чет 15 лип, 2021 15:27
Додано: Чет 15 лип, 2021 15:41
Цитирую
Проголосовали все слуги в едином порыве
Учитывая выше указанное обоснование, давно пора легализовать наркотики, проституцию, дать каждому по гранате и автомату и все это можно обосновать
Додано: Чет 15 лип, 2021 16:04
Это какое-то зазеркалье - бизнес с которого по определению нужно драть повышенные налоги, эти "слуги" наоборот снижают ему их. Рука-лицо.jpg
Додано: Чет 15 лип, 2021 16:54
Re: Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада.
Треба порівняти з податками в інших країнах, але питати дописувачів вище я впевнений, що марно.
Додано: Чет 15 лип, 2021 17:16
Re: Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада.
Дія.Казино с подкидным и плечевыми
Додано: Чет 15 лип, 2021 17:31
Кто то за вас это должен сделать ? Более чем уверен что где то меньше, гдето больше, где то вообще запрет, на кого будем равнятся ? Да и кто знает чем реально продиктован закон ? Возможно простым лобированием заинтересованных лиц.
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 15 лип, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 лип, 2021 17:39
Не хочу опускаться до вашего уровня, задавите опытом. После слова "порохобот" я потерял к вам интерес Думал статистикой завалите, а оказалось банальное навешевание ярлыков.
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