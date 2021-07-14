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Для казино і букмекерів планують
знизити податки — Рада...

Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 14:12

Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада...

Пропонуємо до обговорення:
Нардепи проголосували за зниження податків для грального бізнесу у першому читанні.

Дивися повний текст Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада ухвалила законопроєкт за основу.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 14:12

..с чего вдруг такая щедрость?? где тут про "национального виробника", кого решили "поддержать??.."
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 15:27

  maestro71 написав:..с чего вдруг такая щедрость?? где тут про "национального виробника", кого решили "поддержать??.."


Помню как "слуги" визжали что за счет казино пополнят бюджет, а оказывается особо и не надо, землю распродать, траву легализовать, теперь ждем закон о проститутках :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 15:41

  maestro71 написав:..с чего вдруг такая щедрость?? где тут про "национального виробника", кого решили "поддержать??.."

Цитирую
Прийняття проекту Закону дасть можливість вивести з тіні ринок азартних ігор, сприятиме встановленню справедливого та прозорого оподаткування організаторів цих ігор, покращенню інвестиційного клімату в країні та підвищенню рівня України в світових рейтингах щодо ведення бізнесу.

Проголосовали все слуги в едином порыве :)
Учитывая выше указанное обоснование, давно пора легализовать наркотики, проституцию, дать каждому по гранате и автомату и все это можно обосновать
Прийняття проекту Закону дасть можливість вивести з тіні (тут вставить необходимое), сприятиме встановленню справедливого та прозорого оподаткування організаторів (вставить необходимое), покращенню інвестиційного клімату в країні та підвищенню рівня України в світових рейтингах щодо ведення бізнесу.
;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 15:44

а казалось бы именно эту отрасль нужно драть по полной! :evil:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 16:04

Это какое-то зазеркалье - бизнес с которого по определению нужно драть повышенные налоги, эти "слуги" наоборот снижают ему их. Рука-лицо.jpg
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 16:54

Re: Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада.

Треба порівняти з податками в інших країнах, але питати дописувачів вище я впевнений, що марно.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:16

Re: Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада.

Дія.Казино с подкидным и плечевыми
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:31

  unicdima написав:Треба порівняти з податками в інших країнах, але питати дописувачів вище я впевнений, що марно.

Кто то за вас это должен сделать ? Более чем уверен что где то меньше, гдето больше, где то вообще запрет, на кого будем равнятся ? Да и кто знает чем реально продиктован закон ? Возможно простым лобированием заинтересованных лиц.
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 15 лип, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:39

  unicdima написав:
  Igorten написав:
  unicdima написав:Треба порівняти з податками в інших країнах, але питати дописувачів вище я впевнений, що марно.

Кто то за вас это должен сделать ? Более чем уверен что где то меньше, гдето больше, где то вообще запрет, на кого будем равнятся ?

А чего вы тогда лезете комментить тему в которой не в теме?
Из порохоботов, лишь бы ляпнуть чего?

Не хочу опускаться до вашего уровня, задавите опытом. После слова "порохобот" я потерял к вам интерес :) Думал статистикой завалите, а оказалось банальное навешевание ярлыков.
Igorten
 
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