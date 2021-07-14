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Для казино і букмекерів планують
знизити податки — Рада...

Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:51

совесть? не понимаю-незнакомое слово (зелебобики)
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:55

Для покера нужен отдельный закон ...а то сейчас все так запутано...а лутше пусть западный инвестор купит кругом одно жульё хоть и лицензией хоть без...а вы губу разкатали что вам миллиарды начнут с неба падать...
vitaly888usa
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:56

  vitaliy_berdinskikh написав:Дія.Казино с подкидным и плечевыми


А действительно почему в приложении Дія до сих пор нет eКазино?

Что мешает цифровизировать казино?
Цитрин
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