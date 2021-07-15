Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лип, 2021 18:55
Для покера нужен отдельный закон ...а то сейчас все так запутано...а лутше пусть западный инвестор купит кругом одно жульё хоть и лицензией хоть без...а вы губу разкатали что вам миллиарды начнут с неба падать...
Додано: Чет 15 лип, 2021 19:56
Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:53
В цій галузі навпаки підвищувати потрібно, прибутки надвисокі, з одного маленького залу від 1 млн. в місяць, деякі ігромана усе залишають і по вуха в боргах. Необхідно або закрити взазагі, або 50 % від прибутку державі. Хто ухиляється, а таких багато, штраф в 10-ти кратному розмірі, усіх взяти на електронний облік. В більшості йдуть ігри через інет, онлайн там великі прибутки, а податків не сплачують, тільки сплати за ліцензію
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|