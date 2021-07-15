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Для казино і букмекерів планують
знизити податки — Рада...

Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:45

  antikkristall написав:
  maestro71 написав:..с чего вдруг такая щедрость?? где тут про "национального виробника", кого решили "поддержать??.."


Помню как "слуги" визжали что за счет казино пополнят бюджет, а оказывается особо и не надо, землю распродать, траву легализовать, теперь ждем закон о проститутках :)


и таки примут рано или поздно, учитывая то, как усердно они протаскивают всякий треш.
К власти пришли полные отморозки (которые то презентовали себе либертарианцами, то центристами, то теперь восхваляют коммунистическую партию Китая), которым дана цель добить эту страну и сделать из нее какую-то клоаку.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:27

ПРАВИЛЬНО, им налоги поменьше! Этим "беднячкам" дорогу, зеленый свет.
А с нас нужно последнюю шкуру спустить, поднять цены, коммуналку, добавить поборы на воздух и пр., чтобы знали и думали за кого голосуем. Ведь бюджет за счет кого-то нужно пополнять, платить пенсии, социалку, содержать этот государственный аппарат, а их все "меньше и меньше" становится и доходы у них мизерные...
m_valentina987
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