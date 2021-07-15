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Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:45
antikkristall написав: maestro71 написав:
..с чего вдруг такая щедрость?? где тут про "национального виробника", кого решили "поддержать??.."
Помню как "слуги" визжали что за счет казино пополнят бюджет, а оказывается особо и не надо, землю распродать, траву легализовать, теперь ждем закон о проститутках
и таки примут рано или поздно, учитывая то, как усердно они протаскивают всякий треш.
К власти пришли полные отморозки (которые то презентовали себе либертарианцами, то центристами, то теперь восхваляют коммунистическую партию Китая), которым дана цель добить эту страну и сделать из нее какую-то клоаку.
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Alex2007
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:27
ПРАВИЛЬНО, им налоги поменьше! Этим "беднячкам" дорогу, зеленый свет.
А с нас нужно последнюю шкуру спустить, поднять цены, коммуналку, добавить поборы на воздух и пр., чтобы знали и думали за кого голосуем. Ведь бюджет за счет кого-то нужно пополнять, платить пенсии, социалку, содержать этот государственный аппарат, а их все "меньше и меньше" становится и доходы у них мизерные...
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m_valentina987
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:27
слуги жирують і "ликуют"!
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olwico_k
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:57
Так налоги с прибыли или с дохода? Ибо 30% и даже 10% с дохода - овердофига. А 5% с прибыли маловато будет.
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Giroi
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