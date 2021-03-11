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В Україні та більш ніж 100 країнах світу з'явилися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лип, 2021 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Бета-версія сервісу YouTube Shorts для створення й обробки коротких відео запустилась 13 липня у понад 100 країнах світу, де доступний YouTube, зокрема і в Україні.
Дивися повний текст В Україні та більш ніж 100 країнах світу з'явилися YouTube Shorts
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R2
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Додано: Чет 15 лип, 2021 14:43
А яка орієнтація екрану в YouTube Shorts - нормальна горизонтальна чи дефективна ТікТоківська?
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tapack0wal
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