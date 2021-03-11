RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні та більш ніж 100
країнах світу з'явилися...

В Україні та більш ніж 100 країнах світу з'явилися...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 14:43

В Україні та більш ніж 100 країнах світу з'явилися...

Пропонуємо до обговорення:
Бета-версія сервісу YouTube Shorts для створення й обробки коротких відео запустилась 13 липня у понад 100 країнах світу, де доступний YouTube, зокрема і в Україні.

Дивися повний текст В Україні та більш ніж 100 країнах світу з'явилися YouTube Shorts.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94513
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 14:43

А яка орієнтація екрану в YouTube Shorts - нормальна горизонтальна чи дефективна ТікТоківська?
tapack0wal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 14.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка)
R2 » Чет 15 лип, 2021 10:49
2 110
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 11:07
Gastarbaiter
Де в Україні платять найвищі зарплати
R2 » Чет 11 бер, 2021 14:13
5 462
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лип, 2021 18:16
Faceless
Україні вдасться виконати всі зобов`язання за програмою...
R2 » Сер 14 лип, 2021 14:16
1 87
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лип, 2021 14:16
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1077)
15.07.2021 15:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.