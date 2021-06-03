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СБУ викрила мільйонні розкрадання на фінансуванні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 16:45
Пропонуємо до обговорення:
СБУ заблокувала схему привласнення бюджетних грошей, виділених на організацію охорони об'єктів КП «Київпастранс» Київської державної міської адміністрації.
Дивися повний текст СБУ викрила мільйонні розкрадання на фінансуванні охорони транспортних об'єктів КМДА
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