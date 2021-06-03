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СБУ викрила мільйонні
розкрадання на фінансуванні...

СБУ викрила мільйонні розкрадання на фінансуванні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 16:45

СБУ викрила мільйонні розкрадання на фінансуванні...

Пропонуємо до обговорення:
СБУ заблокувала схему привласнення бюджетних грошей, виділених на організацію охорони об'єктів КП «Київпастранс» Київської державної міської адміністрації.

Дивися повний текст СБУ викрила мільйонні розкрадання на фінансуванні охорони транспортних об'єктів КМДА.
R2
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