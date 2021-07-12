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SkyUp відкриває кілька авіарейсів з України в Саудівську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лип, 2021 17:04
Пропонуємо до обговорення:
Український лоукостер SkyUp запускає масштабну чартерну програму до Саудівської Аравії відразу за чотирма напрямками.
Дивися повний текст SkyUp відкриває кілька авіарейсів з України в Саудівську Аравію
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Додано: Чет 15 лип, 2021 17:04
Саудів останнім часом в Києві море.
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