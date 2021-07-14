ВР звільнила від ПДВ операції з постачання в Україну і по Україні нових автомобілів, оснащених електродвигунами
Дивися повний текст Рада ухвалила закон для здешевлення електромобілів.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 18:03
Рада ухвалила закон для здешевлення електромобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила закон для здешевлення електромобілів.
Додано: Чет 15 лип, 2021 18:03
Скоро за киловатт по 10 грн платить будем. Не бывать такому чтобы авто нашару ездили.
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