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Рада ухвалила закон для
здешевлення електромобілів

Рада ухвалила закон для здешевлення електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:03

Рада ухвалила закон для здешевлення електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
ВР звільнила від ПДВ операції з постачання в Україну і по Україні нових автомобілів, оснащених електродвигунами

Дивися повний текст Рада ухвалила закон для здешевлення електромобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:03

Скоро за киловатт по 10 грн платить будем. Не бывать такому чтобы авто нашару ездили.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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