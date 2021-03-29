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Екснардепа Жеваго оголосили
в міжнародний розшук

Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:26

Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук

Пропонуємо до обговорення:
Інтерпол за запитом ГБР оголосив в міжнародний розшук колишнього депутата і екс-главу банку Фінанси та Кредит.

Дивися повний текст Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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