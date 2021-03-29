Інтерпол за запитом ГБР оголосив в міжнародний розшук колишнього депутата і екс-главу банку Фінанси та Кредит.
Дивися повний текст Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лип, 2021 18:26
Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук.
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 26 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|