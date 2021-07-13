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У МВФ розповіли, чого
чекають від України

У МВФ розповіли, чого чекають від України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:29

У МВФ розповіли, чого чекають від України

Пропонуємо до обговорення:
Ухвалення Верховною Радою кількох важливих законів є позитивним сигналом, однак необхідний прогрес і в інших секторах.

Дивися повний текст У МВФ розповіли, чого чекають від України.
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