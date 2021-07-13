Ухвалення Верховною Радою кількох важливих законів є позитивним сигналом, однак необхідний прогрес і в інших секторах.
Дивися повний текст У МВФ розповіли, чого чекають від України.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 18:29
У МВФ розповіли, чого чекають від України
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Дивися повний текст У МВФ розповіли, чого чекають від України.
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