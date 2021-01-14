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Демарш відкладається:
працівники НБУ, які подали у...

Демарш відкладається: працівники НБУ, які подали у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:48

Демарш відкладається: працівники НБУ, які подали у...

Пропонуємо до обговорення:
Вісім з дев’яти керівників Департаменту ліцензування Національного банку України, які оголосили про свою відставку 30 червня.

Дивися повний текст Демарш відкладається: працівники НБУ, які подали у відставку, відтермінували звільнення.
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