Вісім з дев’яти керівників Департаменту ліцензування Національного банку України, які оголосили про свою відставку 30 червня.
Дивися повний текст Демарш відкладається: працівники НБУ, які подали у відставку, відтермінували звільнення.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лип, 2021 18:48
Демарш відкладається: працівники НБУ, які подали у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Демарш відкладається: працівники НБУ, які подали у відставку, відтермінували звільнення.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:01
Навіщо, все рівно робити на благо держави не будуть, "заслані козачки", залишити без заробітної плати. І взагалі НБУ витягує коштів з бюджету більше, ніж бюджети декількох областей
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|