Функціонування ринку землі в найближчі роки не вплине на показники виробництва і експорту агропродукції.
Дивися повний текст Буму щодо купівлі-продажу землі не відбулося - учасник ринку.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 21:27
Буму щодо купівлі-продажу землі не відбулося - учасник ринку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Буму щодо купівлі-продажу землі не відбулося - учасник ринку.
Додано: Чет 15 лип, 2021 21:27
"Там, где есть конкуренция арендаторов, выплачивают и 10%, и 12%, и даже 15% процентов арендной платы. " :-)
А там где нет - не выплачивают вовсе, видимо
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