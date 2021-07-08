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Буму щодо купівлі-продажу землі
не відбулося - учасник ринку

Буму щодо купівлі-продажу землі не відбулося - учасник ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:27

Буму щодо купівлі-продажу землі не відбулося - учасник ринку

Пропонуємо до обговорення:
Функціонування ринку землі в найближчі роки не вплине на показники виробництва і експорту агропродукції.

Дивися повний текст Буму щодо купівлі-продажу землі не відбулося - учасник ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:27

"Там, где есть конкуренция арендаторов, выплачивают и 10%, и 12%, и даже 15% процентов арендной платы. " :-)
А там где нет - не выплачивают вовсе, видимо
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 05:51

Re: Буму щодо купівлі-продажу землі не відбулося - учасник р

А как же китайцы скупающие наш украинский чернозём?
Ну или хотя бы алегархи.
Ведь нам обещали!!!!111
vitaliy_berdinskikh
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Модератори: Ірина_, Модератор

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