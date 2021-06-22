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Virgin Galactic розіграє два
квитки на політ у космос на...

Virgin Galactic розіграє два квитки на політ у космос на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:02

Virgin Galactic розіграє два квитки на політ у космос на...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Virgin Galactic розіграє два квитки на політ у космос на борту свого космічного лайнера VSS Unity.

Дивися повний текст Virgin Galactic розіграє два квитки на політ у космос на своєму кораблі (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:02

Может тещу зарегистрировать?)
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:08

Re: Virgin Galactic розіграє два квитки на політ у космос на

Опять тупая копипаста. Журна*листы даже не удосужились зайти по ссылке.
vitaliy_berdinskikh
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