Автомобіль суттєво відрізняється від концепта дворічної давності.
Дивися повний текст Aston Martin представив серійний гіперкар Valhalla (фото).
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Додано: Чет 15 лип, 2021 22:50
Aston Martin представив серійний гіперкар Valhalla (фото)
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Дивися повний текст Aston Martin представив серійний гіперкар Valhalla (фото).
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