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Aston Martin представив серійний
гіперкар Valhalla (фото)

Aston Martin представив серійний гіперкар Valhalla (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:50

Aston Martin представив серійний гіперкар Valhalla (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Автомобіль суттєво відрізняється від концепта дворічної давності.

Дивися повний текст Aston Martin представив серійний гіперкар Valhalla (фото).
R2
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