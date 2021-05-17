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Подільсько-Воскресенський міст
будуватимуть цілодобово:...

Подільсько-Воскресенський міст будуватимуть цілодобово:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:57

Подільсько-Воскресенський міст будуватимуть цілодобово:...

Пропонуємо до обговорення:
Подільсько-Воскресенський мостовий перехід будуватимуть і вдень, і вночі, щоб пришвидшити роботи.

Дивися повний текст Подільсько-Воскресенський міст будуватимуть цілодобово: що планують зробити.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:58

Швидше необхідно будувати, і можливо пришвидшити за конфісковані кошти у тих "схемщиків", хто накрав на його будівництві, де ті справи і де робота правоохоронних органів.
bklochok
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:25

- Могу и за три. - А за неделю? - Ну, барин, ты задачи ставишь, тут помощник нужен, хомо сапиенс! (с)
astatempo
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