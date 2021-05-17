Подільсько-Воскресенський мостовий перехід будуватимуть і вдень, і вночі, щоб пришвидшити роботи.
Дивися повний текст Подільсько-Воскресенський міст будуватимуть цілодобово: що планують зробити.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:57
Подільсько-Воскресенський міст будуватимуть цілодобово:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Подільсько-Воскресенський міст будуватимуть цілодобово: що планують зробити.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:58
Швидше необхідно будувати, і можливо пришвидшити за конфісковані кошти у тих "схемщиків", хто накрав на його будівництві, де ті справи і де робота правоохоронних органів.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:25
- Могу и за три. - А за неделю? - Ну, барин, ты задачи ставишь, тут помощник нужен, хомо сапиенс! (с)
Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:02
А линейки вдоль дороги куда сливаться будут?
На Садах канализации нет!!!
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