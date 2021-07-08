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50 мільярдів у бюджет: Марченко анонсував збільшення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:33
Пропонуємо до обговорення:
У Бюджетній декларації є розділ, який передбачає механізми покращення податкового законодавства.
Дивися повний текст 50 мільярдів у бюджет: Марченко анонсував збільшення податків для бізнесу
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:33
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