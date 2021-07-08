RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
50 мільярдів у бюджет: Марченко
анонсував збільшення...

50 мільярдів у бюджет: Марченко анонсував збільшення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:33

50 мільярдів у бюджет: Марченко анонсував збільшення...

Пропонуємо до обговорення:
У Бюджетній декларації є розділ, який передбачає механізми покращення податкового законодавства.

Дивися повний текст 50 мільярдів у бюджет: Марченко анонсував збільшення податків для бізнесу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94525
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:33

Паразиты
jeka151515
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 29.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці заборгували за комуналку майже 70 мільярдів гривень
R2 » Сер 14 лип, 2021 08:00
9 687
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 22:32
Джон
В Україні очікується збільшення кількості депозитів — НАБУ
R2 » Чет 08 лип, 2021 21:24
2 462
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лип, 2021 11:52
sveneld83
Пентагон розірвав контракт з Microsoft на $10 мільярдів
R2 » Чет 08 лип, 2021 13:04
1 101
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 13:04
maestro71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.