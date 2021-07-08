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Bitcoin зайшов на
новий виток обвалу

Bitcoin зайшов на новий виток обвалу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:47

Bitcoin зайшов на новий виток обвалу

Пропонуємо до обговорення:
Курс Bitcoin вперше з 26 червня опускався нижче 31,5 тис. доларів.

Дивися повний текст Bitcoin зайшов на новий виток обвалу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:47

Новый виток обвала, обвал за обвалом, два месяца летит камнем вниз.... он уже, наверное, должен 10000 баксов стоить с такими обвалами?
Ferox
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:21

А что говорят путешественники во времени ? :)
Igorten
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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