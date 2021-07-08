Курс Bitcoin вперше з 26 червня опускався нижче 31,5 тис. доларів.
Дивися повний текст Bitcoin зайшов на новий виток обвалу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:47
Bitcoin зайшов на новий виток обвалу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin зайшов на новий виток обвалу.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:47
Новый виток обвала, обвал за обвалом, два месяца летит камнем вниз.... он уже, наверное, должен 10000 баксов стоить с такими обвалами?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|