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У МОЗ розповіли, як будуть
піднімати зарплату медикам

У МОЗ розповіли, як будуть піднімати зарплату медикам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:58

У МОЗ розповіли, як будуть піднімати зарплату медикам

Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, як будуть піднімати зарплату медикам.

Дивися повний текст У МОЗ розповіли, як будуть піднімати зарплату медикам.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:58

Приходит 80-летний дед к врачу и рассказывает:
- Доктор, я со своей старухой могу только раз в месяц и то не всегда.
- Ну и что, для Вашего возраста это нормально.
- Дык, сосед у меня, ему 82, рассказывает, что он может хоть каждую ночь...
- Дедушка, ну а кто Вам-то мешает рассказывать?...
tvd4
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