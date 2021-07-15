Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, як будуть піднімати зарплату медикам.
Дивися повний текст У МОЗ розповіли, як будуть піднімати зарплату медикам.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:58
У МОЗ розповіли, як будуть піднімати зарплату медикам
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Дивися повний текст У МОЗ розповіли, як будуть піднімати зарплату медикам.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:58
Приходит 80-летний дед к врачу и рассказывает:
- Доктор, я со своей старухой могу только раз в месяц и то не всегда.
- Ну и что, для Вашего возраста это нормально.
- Дык, сосед у меня, ему 82, рассказывает, что он может хоть каждую ночь...
- Дедушка, ну а кто Вам-то мешает рассказывать?...
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