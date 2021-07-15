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«Укрзалізниця» відзвітувала
про прибуток за червень

«Укрзалізниця» відзвітувала про прибуток за червень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:32

«Укрзалізниця» відзвітувала про прибуток за червень

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" за підсумками роботи в червні 2021 року отримала 153 млн грн прибутку, повідомив в.о. голови правління АТ УЗ Іван Юрик.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:32

даже серожа непомог ?
sopkotomhu
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Модератори: Ірина_, Модератор

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