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До «антиахметовського»
законопроекту подали понад 10...

До «антиахметовського» законопроекту подали понад 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:06

До «антиахметовського» законопроекту подали понад 10...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова профільного комітету Ради Данило Гетманцев у своєму telegram-каналі.

Дивися повний текст До «антиахметовського» законопроекту подали понад 10 тис. поправок — Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:06

Каким образом потенциальное подорожание жилья относится к Ахметову?
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:12

Открыл проект, посчитал, 172 правки на страницу :) Вот это я понимаю, "работают" не покладая рук. Вот бы так когда коммунальные подымают ;) А сколько правок к закону о уменьшении налогов для азартного бизнеса .... ?
Igorten
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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