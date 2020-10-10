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Менеджер по работе с
клиентами / HR Менеджер

Менеджер по работе с клиентами / HR Менеджер
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:15

Менеджер по работе с клиентами / HR Менеджер

Менеджер по работа с клиентами ( Специалист в обязанности которого входит информирование клиентов )

Город: Днепр ( Иногородним предоставляется жилье )

График - 5/2 ( с 08:00 до 18:00 )
З/П: 12 000 - 30 000 грн так-же присутствует ставка ( Обсуждается на собеседовании )

Обязанности:
- Обзвони клиетской базы , которую Мы предоставляем.
- Налаживание и поддержка отношений с важными для фирмы клиентами.
- Заключение договора от имени компании.
- Следить за процессом предоставление услуг, соблюдение договоренности.
- Предотвращение возможных трудностей и решение текущиъ проблем.
- Консультация клиентов в телефонном режиме

Требование к кадидату:
- Возраст 18 - 35
- Грамотно поставленная речь.
- Смелость и уверенность в себе.
- Опытный пользователь ПК.
- Умение работать в команде , соблюдение субординации.
- Умение принимать решение в нестандартных ситуациях.
- Опыт в сфере продаж приветствуется.

Что Мы можем предложить Вам:
- Высокая, своевременная оплата труда.
- Работа в сплоченном и дружном коллективе.
- Современное оборудование.
- Система обучения сотрудников.
- Личностное развитие.
- Поддержка со стороны компании

Контакты:
Instagram: @Mean.Work
Telegram: @MeanWork
MeanWork
 
Повідомлень: 2
З нами з: 16.07.21
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Модератори: Ірина_, Модератор

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