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Український айтівець вперше
став доларовим мільярдером —...

Український айтівець вперше став доларовим мільярдером —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:31

Український айтівець вперше став доларовим мільярдером —...

Пропонуємо до обговорення:
Статки співзасновника фінтех-стартапу Revolut Влада Яценка досягли 1,3 мільярда доларів після переоцінки компанії при залученні інвестицій.

Дивися повний текст Український айтівець вперше став доларовим мільярдером — Forbes.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:31

Основатель - это не айтишник, кто это пишет вообще.
Уброщица, эйчар, оффис менеджер, бухгалтер ... - люди которые работают в ит компаниях не являющиеся айтишниками.
egor6508
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:33

egor6508
бумага всё стерпит, а веб-страница тем более.
vitaliy_berdinskikh
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