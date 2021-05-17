Статки співзасновника фінтех-стартапу Revolut Влада Яценка досягли 1,3 мільярда доларів після переоцінки компанії при залученні інвестицій.
Дивися повний текст Український айтівець вперше став доларовим мільярдером — Forbes.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:31
Український айтівець вперше став доларовим мільярдером —...
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Дивися повний текст Український айтівець вперше став доларовим мільярдером — Forbes.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:31
Основатель - это не айтишник, кто это пишет вообще.
Уброщица, эйчар, оффис менеджер, бухгалтер ... - люди которые работают в ит компаниях не являющиеся айтишниками.
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