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Український айтівець вперше став доларовим мільярдером —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:31
Пропонуємо до обговорення:
Статки співзасновника фінтех-стартапу Revolut Влада Яценка досягли 1,3 мільярда доларів після переоцінки компанії при залученні інвестицій.
Дивися повний текст Український айтівець вперше став доларовим мільярдером — Forbes
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:31
Основатель - это не айтишник, кто это пишет вообще.
Уброщица, эйчар, оффис менеджер, бухгалтер ... - люди которые работают в ит компаниях не являющиеся айтишниками.
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egor6508
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:33
egor6508
бумага всё стерпит, а веб-страница тем более.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:21
egor6508 написав:
Основатель - это не айтишник, кто это пишет вообще.
Уброщица, эйчар, оффис менеджер, бухгалтер ... - люди которые работают в ит компаниях не являющиеся айтишниками.
та ладно, не был бы айтишником - ничего б не было
основатель там вообще МФТИ бекграунд + трейдерство
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cohan
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Додано: Суб 17 лип, 2021 07:48
cohan написав: egor6508 написав:
Основатель - это не айтишник, кто это пишет вообще.
Уброщица, эйчар, оффис менеджер, бухгалтер ... - люди которые работают в ит компаниях не являющиеся айтишниками.
та ладно, не был бы айтишником - ничего б не было
основатель там вообще МФТИ бекграунд + трейдерство
та отож,насчет партнера по бизнесу, который собственно и привлек его к проекту , лучше промолчать, а то получится очередная "зрада"
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antikkristall
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Додано: Суб 17 лип, 2021 09:26
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5kopiyok
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Додано: Суб 17 лип, 2021 11:55
Спросите у него "чей Крым"
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