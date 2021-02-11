"Найбільша майнінгова ферма", яку СБУ викрила в незаконному користуванні електрикою "Вінницяобленерго", насправді виявилася IT-компанією ММІ Engineering.
Дивися повний текст Майнінг-ферма, яку «знешкодила» СБУ, виявилася IT-компанією – ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:08
Майнінг-ферма, яку «знешкодила» СБУ, виявилася...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майнінг-ферма, яку «знешкодила» СБУ, виявилася IT-компанією – ЗМІ.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:19
СБУ занимается тем чем и всегда. Просто в этом вариенте - чудотворная крипта, которая внезапно за пару дней сделала из злостных воров - ИТ компанию.... СБУ наверно по любой наводке бегает... без предварительной проверки... ага, верю... Я когда-то взятку давал ментам под прикрытием СБУ. Так чтобы бабки меченные получить - там процедура... ЧТобы слежку организовать - процедура.... А тут бигом прибежали, а через 2 дня оказалось что то ИТ компания.... В такое могут поверить только олухи....
Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:27
Re: Майнінг-ферма, яку «знешкодила» СБУ, виявилася...
Ни вы ни я не знаем как на самом деле. Я вам пример приведу, пришли с обыском, нифига из перечисленных компаний не нашли, звонит следак прокурору, говорит нет тут ничего, ответ прокурора - а пофиг забирай что есть там разберемся. Так вот, СБУшники вполне могли знать что там все ОК, но деньги, деньги КАРЛ Если вы думаете что все делается строго по процедуре, то вы еще более наивный чем те олухи которых упоминали.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:32
и пофик они уже изьяли и украли обратное уже только через суди
вернут 40% от изьятого возможно
Зараз переглядають цей форум: buba138, sopkotomhu і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|