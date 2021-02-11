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Майнінг-ферма, яку
«знешкодила» СБУ, виявилася...

Майнінг-ферма, яку «знешкодила» СБУ, виявилася...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:08

Майнінг-ферма, яку «знешкодила» СБУ, виявилася...

Пропонуємо до обговорення:
"Найбільша майнінгова ферма", яку СБУ викрила в незаконному користуванні електрикою "Вінницяобленерго", насправді виявилася IT-компанією ММІ Engineering.

Дивися повний текст Майнінг-ферма, яку «знешкодила» СБУ, виявилася IT-компанією – ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:08

Шел 8 год революции, СБУ так и не поняла чем должна заниматься.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:19

СБУ занимается тем чем и всегда. Просто в этом вариенте - чудотворная крипта, которая внезапно за пару дней сделала из злостных воров - ИТ компанию.... СБУ наверно по любой наводке бегает... без предварительной проверки... ага, верю... Я когда-то взятку давал ментам под прикрытием СБУ. Так чтобы бабки меченные получить - там процедура... ЧТобы слежку организовать - процедура.... А тут бигом прибежали, а через 2 дня оказалось что то ИТ компания.... В такое могут поверить только олухи....
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:27

Re: Майнінг-ферма, яку «знешкодила» СБУ, виявилася...

  dimo_0n написав:СБУ занимается тем чем и всегда. Просто в этом вариенте - чудотворная крипта, которая внезапно за пару дней сделала из злостных воров - ИТ компанию.... СБУ наверно по любой наводке бегает... без предварительной проверки... ага, верю... Я когда-то взятку давал ментам под прикрытием СБУ. Так чтобы бабки меченные получить - там процедура... ЧТобы слежку организовать - процедура.... А тут бигом прибежали, а через 2 дня оказалось что то ИТ компания.... В такое могут поверить только олухи....

Ни вы ни я не знаем как на самом деле. Я вам пример приведу, пришли с обыском, нифига из перечисленных компаний не нашли, звонит следак прокурору, говорит нет тут ничего, ответ прокурора - а пофиг забирай что есть там разберемся. Так вот, СБУшники вполне могли знать что там все ОК, но деньги, деньги КАРЛ ;) Если вы думаете что все делается строго по процедуре, то вы еще более наивный чем те олухи которых упоминали.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:32

  dimo_0n написав:СБУ занимается тем чем и всегда. Просто в этом вариенте - чудотворная крипта, которая внезапно за пару дней сделала из злостных воров - ИТ компанию.... СБУ наверно по любой наводке бегает... без предварительной проверки... ага, верю... Я когда-то взятку давал ментам под прикрытием СБУ. Так чтобы бабки меченные получить - там процедура... ЧТобы слежку организовать - процедура.... А тут бигом прибежали, а через 2 дня оказалось что то ИТ компания.... В такое могут поверить только олухи....

и пофик они уже изьяли и украли обратное уже только через суди
вернут 40% от изьятого возможно
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:44

Re: Майнінг-ферма, яку «знешкодила» СБУ, виявилася...

  dimo_0n написав:СБУ занимается тем чем и всегда.

Хорошо сказано, остальной текст с вылизыванием седалища СБУ лишний.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:02

Re: Майнінг-ферма, яку «знешкодила» СБУ, виявилася...

  Igorten написав:Я вам пример приведу, пришли с обыском, нифига из перечисленных компаний не нашли, звонит следак прокурору, говорит нет тут ничего, ответ прокурора - а пофиг забирай что есть там разберемся.

Там до ухвалы с обыском еще дел и дел... И я не поверю, что СБУ так лоханулись :)
  Igorten написав:Если вы думаете что все делается строго по процедуре

Так мой посыл был как раз в том, что это все сказки. Обычный заказ конкурентов или быстрый варик бабла скосить.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:10

Вполне возможно по слежке выявили активность похожую на майнинговую ферму (высокое потребление электричества), обрадовались - решили заработать, "знешкодили", а это оказался небольшой датацентр компании, которая вполне легально платит за элекричество и аренду.

Смущают правда игровые приставки. Как-то несерьезно для IT компании делать датацентр на игровых приставках. Впрочем возможно у них специфические требования, а компания небольшая и платить за индастриал решение накладно.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:16

  Цитрин написав:Смущают правда игровые приставки. Как-то несерьезно для IT компании делать датацентр на игровых приставках.

Це не датацентр. Вже була інфа на іншому ресурсі. На приставках прокачувалися і потім продавалися акаунти у футбольному симуляторі FIFA. Таку активність із натяжкою можна підігнати під пояснення "тренуванням AI", як і написано у статті.
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