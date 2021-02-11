"Найбільша майнінгова ферма", яку СБУ викрила в незаконному користуванні електрикою "Вінницяобленерго", насправді виявилася IT-компанією ММІ Engineering.
Дивися повний текст Майнінг-ферма, яку «знешкодила» СБУ, виявилася IT-компанією – ЗМІ.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:08
Майнінг-ферма, яку «знешкодила» СБУ, виявилася...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майнінг-ферма, яку «знешкодила» СБУ, виявилася IT-компанією – ЗМІ.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:19
СБУ занимается тем чем и всегда. Просто в этом вариенте - чудотворная крипта, которая внезапно за пару дней сделала из злостных воров - ИТ компанию.... СБУ наверно по любой наводке бегает... без предварительной проверки... ага, верю... Я когда-то взятку давал ментам под прикрытием СБУ. Так чтобы бабки меченные получить - там процедура... ЧТобы слежку организовать - процедура.... А тут бигом прибежали, а через 2 дня оказалось что то ИТ компания.... В такое могут поверить только олухи....
Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:27
Re: Майнінг-ферма, яку «знешкодила» СБУ, виявилася...
Ни вы ни я не знаем как на самом деле. Я вам пример приведу, пришли с обыском, нифига из перечисленных компаний не нашли, звонит следак прокурору, говорит нет тут ничего, ответ прокурора - а пофиг забирай что есть там разберемся. Так вот, СБУшники вполне могли знать что там все ОК, но деньги, деньги КАРЛ Если вы думаете что все делается строго по процедуре, то вы еще более наивный чем те олухи которых упоминали.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:32
и пофик они уже изьяли и украли обратное уже только через суди
вернут 40% от изьятого возможно
Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:44
Re: Майнінг-ферма, яку «знешкодила» СБУ, виявилася...
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:02
Re: Майнінг-ферма, яку «знешкодила» СБУ, виявилася...
Там до ухвалы с обыском еще дел и дел... И я не поверю, что СБУ так лоханулись
Так мой посыл был как раз в том, что это все сказки. Обычный заказ конкурентов или быстрый варик бабла скосить.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:10
Вполне возможно по слежке выявили активность похожую на майнинговую ферму (высокое потребление электричества), обрадовались - решили заработать, "знешкодили", а это оказался небольшой датацентр компании, которая вполне легально платит за элекричество и аренду.
Смущают правда игровые приставки. Как-то несерьезно для IT компании делать датацентр на игровых приставках. Впрочем возможно у них специфические требования, а компания небольшая и платить за индастриал решение накладно.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:16
Це не датацентр. Вже була інфа на іншому ресурсі. На приставках прокачувалися і потім продавалися акаунти у футбольному симуляторі FIFA. Таку активність із натяжкою можна підігнати під пояснення "тренуванням AI", як і написано у статті.
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