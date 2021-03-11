|
|
|
Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:36
Пропонуємо до обговорення:
Якщо Україна введе заборону на купівлю-продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), то для їх повної заміни на електромобілі знадобиться близько 140 років.
Дивися повний текст Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на електромобілі, — експерт
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94533
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:36
А экспертучтобы нобраться ума нужно 250 лет, рынок электромобилей через 5 лет сильно поменяется, пока мало зарядных станций
-
grig90vic
-
-
- Повідомлень: 99
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:47
grig90vic написав:
через 5 лет сильно поменяется, пока мало зарядных станций
Что, начнут бесплатно раздавать? Появятся электро-евро-бляхи?
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4741
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 624 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|15
|1072
|
|
|2
|149
|
|
|5
|468
|
|