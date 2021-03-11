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Україні знадобиться 140 років,
щоб повністю перейти на...

Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:36

Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо Україна введе заборону на купівлю-продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), то для їх повної заміни на електромобілі знадобиться близько 140 років.

Дивися повний текст Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на електромобілі, — експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:36

А экспертучтобы нобраться ума нужно 250 лет, рынок электромобилей через 5 лет сильно поменяется, пока мало зарядных станций
grig90vic
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:47

Re: Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на..

  grig90vic написав:через 5 лет сильно поменяется, пока мало зарядных станций

Что, начнут бесплатно раздавать? Появятся электро-евро-бляхи?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:46

Электромобили в США были еще в начале прошлого века, но не получили популярности из-за высокой стоимости и неудобств свзяанных с постоянной необходимостью подзарядки. А с появлением электростартеров для ДВС электромобили вообще вымерли из-за отсутствия спроса и высокой цены. 110 лет прошло, но так и не перешли. А тут за 140 лет обещают полный переход... ну-ну :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:14

Re: Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на..

  Цитрин написав:за 140 лет обещают
м да Суровые годы впереди ))..

Вообще парни со стальными яйцами -> введе заборону на купівлю-продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), то и гибриды и авто на водороде тоже фсее?
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:16

Re: Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на..

  Джон написав:авто на водороде

Они не ДВС, там другой принцип - никто не сжигает жидкий или газообразный водород просто чтобы крутить поршни.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:20

  Джон написав:Вообще парни со стальными яйцами -> введе заборону на купівлю-продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), то и гибриды и авто на водороде тоже фсее?


Они люди подневольные, им что сверху спустили, то они и вводят. Похоже все идет к тому, что вообще все автомобили всё, да и не только автомобили...

Партия сказала надо...
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 16 лип, 2021 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:24

Re: Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на..

  Цитрин написав:что вообще все автомобили всё, и не только автомобили...
если вы имеете ввиду что к тому времени, а по факту намного раньше, зеленые дижитализаторы добьют атомную энергетику и заряжать элетромобили будет нечем, то да согласен.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:41

Усилия которыми принуждают к пересаживанию на электромобили напоминают переход на этилированный бензин с тетраэтилсвинцом ради благого дела - экономии бензина, т.к. запасы нефти в 1920-ых годах вот-вот должны были закончится...
Цитрин
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