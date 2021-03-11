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Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на...
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:36
Пропонуємо до обговорення:
Якщо Україна введе заборону на купівлю-продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), то для їх повної заміни на електромобілі знадобиться близько 140 років.
Дивися повний текст Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на електромобілі, — експерт
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R2
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:36
А экспертучтобы нобраться ума нужно 250 лет, рынок электромобилей через 5 лет сильно поменяется, пока мало зарядных станций
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grig90vic
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:47
grig90vic написав:
через 5 лет сильно поменяется, пока мало зарядных станций
Что, начнут бесплатно раздавать? Появятся электро-евро-бляхи?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:14
Цитрин написав:
за 140 лет обещают
м да Суровые годы впереди ))..
Вообще парни со стальными яйцами -> введе заборону на купівлю-продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ),
то и гибриды и авто на водороде тоже фсее?
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Джон
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:16
Джон написав:
авто на водороде
Они не ДВС, там другой принцип - никто не сжигает жидкий или газообразный водород просто чтобы крутить поршни.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:20
Джон написав:
Вообще парни со стальными яйцами -> введе заборону на купівлю-продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ),
то и гибриды и авто на водороде тоже фсее?
Они люди подневольные, им что сверху спустили, то они и вводят. Похоже все идет к тому, что вообще все автомобили всё, да и не только автомобили...
Партия сказала надо...
Востаннє редагувалось Цитрин
в П'ят 16 лип, 2021 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Цитрин
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:24
Цитрин написав:
что вообще все автомобили всё, и не только автомобили...
если вы имеете ввиду что к тому времени, а по факту намного раньше, зеленые дижитализаторы добьют атомную энергетику и заряжать элетромобили будет нечем, то да согласен.
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Джон
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:41
Усилия которыми принуждают к пересаживанию на электромобили напоминают переход на этилированный бензин с тетраэтилсвинцом ради благого дела - экономии бензина, т.к. запасы нефти в 1920-ых годах вот-вот должны были закончится...
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Цитрин
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:56
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