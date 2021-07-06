НКРЗІ призупинив подальшу підготовку нормативно-правового акта про регулювання контент-послуг.
Дивися повний текст Держава не буде захищати абонентів від таємного списання коштів за контент-послуги.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:10
Держава не буде захищати абонентів від таємного списання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держава не буде захищати абонентів від таємного списання коштів за контент-послуги.
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