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Держава не буде захищати абонентів
від таємного списання...

Держава не буде захищати абонентів від таємного списання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:10

Держава не буде захищати абонентів від таємного списання...

Пропонуємо до обговорення:
НКРЗІ призупинив подальшу підготовку нормативно-правового акта про регулювання контент-послуг.

Дивися повний текст Держава не буде захищати абонентів від таємного списання коштів за контент-послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:10

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Модератори: Ірина_, Модератор

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