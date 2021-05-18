C 15 липня американські працюють сім'ї почали отримувати щомісячні виплати в розмірі до 300 доларів на дитину.
Дивися повний текст Американцям, які працюють, почали видавати по $300 на дитину на місяць.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:17
Американцям, які працюють, почали видавати по $300 на...
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Дивися повний текст Американцям, які працюють, почали видавати по $300 на дитину на місяць.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:23
Українцям, які працюють, не почнуть видавати на дитину нічого. Натомість підвищать ціни +40% на комуналку. Щоб не розслаблялись.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:25
Компенсация за инфляцию. Компенсация один раз капнет, а инфляция надолго.
У нас субсидии платят для компенсации завышенных в десятки раз тарифов. Это по сути тоже самое, правда субсидии только для избранных.
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 16 лип, 2021 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:28
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