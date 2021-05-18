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Американцям, які працюють,
почали видавати по $300 на...

Американцям, які працюють, почали видавати по $300 на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:17

Американцям, які працюють, почали видавати по $300 на...

Пропонуємо до обговорення:
C 15 липня американські працюють сім'ї почали отримувати щомісячні виплати в розмірі до 300 доларів на дитину.

Дивися повний текст Американцям, які працюють, почали видавати по $300 на дитину на місяць.
R2
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американський соціалізм
5kopiyok
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:23

Українцям, які працюють, не почнуть видавати на дитину нічого. Натомість підвищать ціни +40% на комуналку. Щоб не розслаблялись.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:25

Компенсация за инфляцию. Компенсация один раз капнет, а инфляция надолго.

  NetSerpent написав:Українцям, які працюють, не почнуть видавати на дитину нічого. Натомість підвищать ціни +40% на комуналку. Щоб не розслаблялись.


У нас субсидии платят для компенсации завышенных в десятки раз тарифов. Это по сути тоже самое, правда субсидии только для избранных.
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 16 лип, 2021 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:28

  Цитрин написав:Компенсация за инфляцию. Компенсация один раз капнет, а инфляция надолго.

Я как-то не так читаю слово "ежемесячно"?..
почали отримувати щомісячні виплати
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:40

  _hunter написав:Я как-то не так читаю слово "ежемесячно"?..


в любом случае повышение налогов и инфляция (а именно за счет этого и будут эти выплаты) - это очень плохо. В чем смысл отбирать больше денег у тех кто работает, чтобы часть отобранного раздать тем кто бездельничает?
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:43

  NetSerpent написав:Українцям, які працюють, не почнуть видавати на дитину нічого. Натомість підвищать ціни +40% на комуналку. Щоб не розслаблялись.

С чего это вы решили, что будут жалеть население?
В прошлом июле газ стоил 3. В этом июле газ стоит 8

+166%
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:44

  NetSerpent написав:Українцям, які працюють, не почнуть видавати на дитину нічого. Натомість підвищать ціни +40% на комуналку. Щоб не розслаблялись.

Чем и обеспечат выплаты американцам.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:48

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Я как-то не так читаю слово "ежемесячно"?..


в любом случае повышение налогов и инфляция (а именно за счет этого и будут эти выплаты) - это очень плохо. В чем смысл отбирать больше денег у тех кто работает, чтобы часть отобранного раздать тем кто бездельничает?

Я как-то не так читаю слово "работающие"?..
американські працюють сім'ї почали отримувати
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:55

  _hunter написав:Я как-то не так читаю слово "работающие"?..


По поводу работающих. Это как лотерея. У всех работающих забрали условно по 1 доллару, а потом избранным работающим вернули по 1 доллару. Кому-то повезло, кому-то нет. В чем смысл? :)
Цитрин
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